Un 33 enne di Cagliari si è schiantato questa mattina verso le 4,30 con la sua auto contro un palo della luce in via Garfagnana. Fortunatamente l’incidente stradale, causato dalla alta velocità e dallo stato di alterazione psicofisico del giovane, non ha avuto conseguenze. I.F., queste le iniziali del conducente, è stato immediatamente sottoposto a controllo etilometrico risultando positivo bel oltre il limite consentito. Per lui sono quindi scattate la denuncia per guida in stato di ebbrezza con conseguente sequestro del veicolo condotto e ritiro della patente di guida. Il conducente inoltre, in stato di grande alterazione psicofisica dovuto all’uso di alcool, ha anche danneggiato il veicolo di servizio della Pattuglia della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, prendendola a calci e a pugni e cercando di aggredire gli agenti impegnati nei rilievi di legge. Sono dovute intervenire alcune pattuglie dei Carabinieri in ausilio, per poter accompagnare il soggetto presso il Comando di Polizia locale per gli atti conseguenti. Oltre alla guida in stato di ebbrezza il soggetto sarà denunciato per i reati di resistenza, minaccia e danneggiamento.

