Senorbì, sorpresi al bar dopo Daspo urbano: denunciati 2 uomini

Due uomini di 44 e 45 anni sono stati denunciati questa mattina a Senorbì per aver violato una misura di prevenzione a cui erano sottoposti. I due sono stati sorpresi mentre si trovavano al bar del centro cittadino.

Per i due era infatti stata disposta la misura del Dacur, che prevede il divieto di accesso e di stazionamento in pubblici esercizi del territorio comunale. Il provvedimento era nato a causa da un’aggressione compiuta dagli stesi uomini ad un gruppo di tre giovani che si trovavano all’interno e all’esterno del locale, provocando loro lesioni giudicate guaribili in pochi giorni dai sanitari del Pronto Soccorso.

Malgrado il divieto fosse tuttora in vigore, i due soggetti sono stati individuati e riconosciuti dai militari durante un servizio di vigilanza. La loro presenza nel locale ha fatto scattare l’immediata denuncia per inosservanza del provvedimento di prevenzione.

