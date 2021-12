“Il Cagliari, come valori tecnici, non merita la classifica che ha”. A dirlo è Max Allegri, allenatore della Juventus, che questa sera alle 20:45 sfiderà i rossoblù all’Allianz Stadium di Torino.

“Prendiamo ad esempio gli attaccanti: Keita, Joao Pedro e Pavoletti sono tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in giù – dice Allegri -. A metà campo ci sono giocatori bravi. E se crediamo che domani sia una partita facile perché han perso 4-0 con l’Udinese in casa, sbagliamo perché il Cagliari ha dei valori tecnici che non rispecchiamo la classifica. Non ci possiamo permettere un altro passo falso in casa”.

L’obiettivo del mister dei bianconeri, neanche a dirlo, è chiudere il 2021 con un punteggio pieno. “Vediamo di vincere, poi ci prepariamo per gennaio. Il 28 febbraio potremo dire se siamo in lotta per le prime quattro posizioni o se siamo staccati”, ha concluso Allegri.

