Desulo resterà in lockdown fino al 16 gennaio prossimo. A deciderlo è il sindaco Giovanni Cristian Melis che ha decretato non solo la chiusura delle scuole fino al 10 gennaio e la dad fino al 13 gennaio, ma ha introdotto anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo, se non per motivi di urgenza, lavorativi, salute e prelievo tabacco o altri beni dai distributori automatici.

I minori di 18 anni non potranno uscire di casa dopo le 18, anche individualmente, se non per motivi di salute o urgenza. È sempre consentita, invece l’attività motoria e sportiva.

Per i bar del Comune barbaricino, l’orario di chiusura è fissato dalle 20 fino alle 6 del giorno seguente e si potrà entrare all’interno degli stessi soltanto con mascherina chirurgica o Ffp2 “non logora”.

All’interno di ristoranti e pizzerie è consentito il consumo di cibi e bevande fino alle 23 per un massimo di quattro persone per tavolo, mentre è vietato il consumo di cibo all’aperto. L’asporto è sempre consentito.

Tutti gli esercizi che svolgono attività di servizi alla persona dovranno prevedere appuntamenti per il pubblico.

