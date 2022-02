Antonella Camarda lascia la direzione del Museo Nivola, dopo avere ricoperto l’incarico per sette anni a partire dal febbraio 2015.

Classe 1979, laurea in Storia dell’arte e master in Psicologia dell’arte e gestione museale alla Sapienza di Roma, dottorato di Ricerca in Arte Contemporanea e Antropologia all’Università di Sassari, Camarda insegna all’Università di Sassari. Attualmente è cultural programme manager del Distretto Culturale del Nuorese.

“Antonella Camarda – dichiara Giuliana Altea, Presidente della Fondazione Nivola – ha contribuito in misura essenziale al rilancio del museo avviato nel 2015 dall’attuale amministrazione attraverso un nuovo sistema di gestione, il reperimento di fondi, la ricerca di partner e la costruzione di un network di collaborazioni, primo tra tutti quella con la Fondazione di Sardegna, e il reclutamento, la stabilizzazione e la formazione del personale. Il suo impegno è stato fondamentale per porre il Museo Nivola e Orani nella cartina dell’arte contemporanea internazionale e valorizzare la figura di Costantino Nivola. Le sue conoscenze e competenze saranno utili al museo anche nel futuro.”

“Dirigere Il Museo Nivola – dice Antonella Camarda – è stata un’esperienza che mi ha arricchito dal punto di vista umano e professionale. Dedicato ad un artista simbolo di umanesimo e internazionalismo, è un luogo magico aperto al mondo e alle sfide della contemporaneità. Sono sicura che il 2022 sarà un anno di rinascita e ripartenza. Faccio i miei migliori auguri allo staff e al consiglio di amministrazione.”

A Camarda succede come direttore ad interim Luca Cheri, responsabile dei programmi pubblici e vice direttore dal giugno 2021.

