Sanluri celebra Gianni Mereu, lo studioso che ha ricostruito la storia di Sa Battalla

Una targa per omaggiare colui che ha contribuito ad approfondire la storia di Sanluri e, soprattutto, una parte fondamentale della storia della Sardegna nel Medioevo

In occasione della commemorazione di Sa Battalla a Sanluri, il comune ha voluto premiare con una targa lo studioso locale Gianni Mereu, che ha contribuito a approfondire la storia relativa alla battaglia di Sanluri, attraverso lo studio dei documenti conservati in alcuni archivi storici di Barcellona.

“La grande passione di Gianni Mereu per la ricerca e per il suo paese d’origine – ha affermato il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – ha portato al ritrovamento da parte sua di tanti documenti dimenticati che raccontano la storia di Sanluri e più in generale quella della Sardegna nel Medioevo“.

Per questo si è deciso di consegnare l’importante riconoscimento all’83enne: “Era doveroso ringraziarlo per questo grandissimo impegno e per la disponibilità che ogni volta ci concede. Grazie alle sue ricerche abbiamo oggi importanti pubblicazioni e libri che raccontano la storia di Sanluri e della Sardegna”.

L’uomo si è mostrato particolarmente commosso in occasione della consegna della targa che recita: “A Gianni Mereu storico e studioso Sanlurese che ha dedicato la vita all’amore per la storia del nostro paese”.

