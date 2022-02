A causa di un mal funzionamento del sistema. chi vive in Sardegna e si trova per motivi personali in “Continente” non si può imbarcare su una nave o su un aereo e, addirittura, non trova alloggio in un hotel. Lo denuncia il deputato sardo di FdI Salvatore Deidda che registra anche questo fine settimana la “vergognosa discriminazione perpetrata, attraverso il Super Green Pass, verso chi vive in Sardegna e si trova per motivi personali nel Continente”.

“Ho presentato interrogazioni e ordini del giorno che il Governo si era impegnato a valutare ma, ad ora, sono rimasti lettera morta – dichiara Deidda -. Un cittadino italiano, nel Continente, può raggiungere casa in auto o in taxi ma se deve tornare in Sardegna, per un mal funzionamento del Green Pass, pur dotato di certificato di negatività e con 3 dosi vaccinali, rischia di passare il fine settimana per strada. La pazienza è finita. Scenderemo in piazza per far valere i nostri diritti. Basta discriminazioni”.

