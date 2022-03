Un uomo di 60 anni, residente in un centro dell’hinterland sassarese, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Sassari per aver indebitamente percepito l’indennità di accompagnamento per ben 13 anni. Precisamente, dal 2007 al 2020, l’uomo si sarebbe finto cieco, incassando dall’Inps 189mila euro.

Dopo una serie di verifiche, i finanzieri hanno potuto constatare che il 60enne non avesse alcun disturbo alla vista, anzi: usciva di casa da solo, andava a passeggio e svolgeva le sue commissioni quotidiane in piena autonomia fisica.

Ora la Procura di Sassari dovrà decidere se procedere penalmente contro il presunto falso invalido. L’accusa nei confronti dell’uomo è truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reato punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

