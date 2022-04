Grave incidente stradale poco dopo le 12,30 di oggi, sulla strada statale 196 all’altezza del km 32 in territorio del Comune di Villacidro, dove per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti due veicoli, un autofurgone cassonato e un’auto, una Renault Clio, che dopo l’impatto è uscita di strada ribaltandosi.

La sala operativa 115 che ha ricevuto la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “7A” del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanluri.

Gli operatori giunti sul posto hanno estratto dall’autovettura ribaltata due persone che sono rimaste incastrate tra le lamiere all’interno dell’abitacolo affidandole al personale medico sanitario inviato dal 118, trasportati in ospedale in codice rosso.

I Vigili del fuoco inoltre hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto presenti i carabinieri del comando stazione di Villacidro per gli accertamenti e i rilievi di legge.

