Il Cagliari è nuovamente nel pantano. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la quinta consecutiva, arrivata dopo una bella gara ma con pochi tiri in porta, l’esonero di Walter Mazzarri torna a tenere banco nella testa dei vertici della società di via Mameli.

Mazzarri, sia chiaro, ha poche colpe. Ma la classifica langue e forse uno scossone bisognerebbe darlo. I punti in classifica non stanno arrivando, la squadra resta vicinissima alla zona retrocessione e l’atteggiamento in campo dei rossoblù, nonostante la garra, non sta portando ai risultati sperati

Secondo quanto riporta Tuttsport in caso di esonero, la società rossoblù non avrebbe pensato di riportare in panchina Leonardo Semplici. L’idea che circola è quella di affidare la squadra a Diego Lopez, un uomo che la società rossoblù la conosce bene dal profondo. Gennaro Gattuso, al momento, è solo una suggestione.

