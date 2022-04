Nella Festa della Liberazione che, complice la bellissima giornata, ha visto migliaia di Cagliaritani affollarsi al Poetto e nell’area di Molentargius non si placa la morsa del Covid. I dati di ieri cozzano purtroppo con la serenità che apparentemente si respirava in città, dove in tanti hanno manifestato, cantando e ballando Bella Ciao, per la liberazione dal giogo nazifascista.

Il bollettino Covid di ieri registra purtroppo altri 10 decessi: una donna di 74 e due uomini di 75 e 81 anni, residenti della provincia di Sassari; tre donne di 75, 91, 95 anni e tre uomo di 72, 81, 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 94 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

Pochi i casi di positività (solo 461, di cui 292 diagnosticati da antigenico), ma anche perché nel giorno festivo i tamponi processati in totale, fra molecolari e antigenici, sono stati solo 2720. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( -2 ), quelli in area medica sono 311 ( +2 ). Sono oltre 30 mila (esattamente 30.607) i sardi che hanno trascorso la liberazione reclusi a casa in isolamento domiciliare.

