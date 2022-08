Nella giornata di ieri è stato firmato a Elmas il Protocollo di intesa tra Comune di Elmas e l’associazione Plastic Free ODV. A firmare l’accordo la sindaca Maria Laura Orrù, l’assessora Alessandra Nurchi e Thomas Santoro, referente regionale dell’associazione.

Il protocollo prevede: da parte di Plastic Free ODV l’impegno a promuovere iniziative sul territorio volte alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi del rispetto dell’ambiente e della riduzione del consumo di plastica; da parte del Comune di Elmas l’impegno a supportare le iniziative di sensibilizzazione, favorendo e agevolando l’attività sul territorio ai referenti dell’associazione e diverse iniziative per la minimizzazione dell’utilizzo della plastica nella cittadina.

“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo il tema dell’ambiente al centro della nostra agenda – commenta la sindaca Orrù -. Riteniamo fondamentale e non più procrastinabile adottare politiche che consentano la riduzione dell’inquinamento. Il cambiamento climatico non si combatte solo con politiche di grande respiro calate dall’alto, ma anche e soprattutto con prese di coscienza e iniziative concrete che partono dai piccoli territori”.

“ Con l’associazione Plastic Free ODV – ha aggiunto la prima cittadina – abbiamo iniziato a collaborare fin da subito, ricevendo grande supporto e una rete di conoscenze e best practice adeguate alla sensibilizzazione efficace della popolazione. Si tratta per noi del primo passo verso un obiettivo chiaro e concreto: trasformare Elmas in un Comune virtuoso e libero dalla plastica”.

