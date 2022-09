Una sconfitta di solito chiama un rilancio. E il Cagliari, dopo l’inciampo di Ferrara con la Spal, ha tutta l’intenzione di rilanciare le sue quotazioni nelle zone di vertice della Serie B. Lo ha messo in chiaro il tecnico Fabio Liverani nella conferenza stampa di vigilia che porta all’anticipo col Modena di venerdì 2 settembre (fischio d’inizio alle 20.30).

Il rilancio però parte dell’atteggiamento dei suoi ragazzi ed in particolare degli attaccanti. Il primo nome che esce fuori è quello di Gianluca Lapadula: “Tra Cittadella e Ferrara ha avuto almeno 5 palle gol, lui sa che gli è mancata la fame ma si sta allenando per migliorare e vuole fare gol. Io sono preoccupato quando un attaccante non ha occasioni. Ma se le creiamo prima o poi sbloccheremo anche le punte“.

Intanto dalla sfida col Modena, il tecnico rossoblù si aspetta un miglioramento nell’approccio, qualità nella tecnica e nel possesso. Anche perché dopo un inizio negativo, la formazione di Tesser si è rialzata prepotentemente nell’ultimo turno contro la Ternana. “Loro saranno gasati dall’ultimo risultato, dobbiamo fare attenzione. Noi non dobbiamo aver paura di vincere. Ma per questo cinismo serve del tempo, e poi dobbiamo concedere meno. La perfezione dopo 3 gare non posso aspettarmela ma stiamo lavorando in questa ottica“.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

