Incendio nella notte a Bosa, tre feriti e appartamento distrutto

Fiamme al terzo piano di un palazzo in via Pietro Delitala a Bosa, dove un appartamento è andato completamente bruciato

Notte di paura a Bosa, dove un violento incendio ha distrutto un appartamento al terzo piano di un edificio in via Pietro Delitala. Le fiamme sono divampate intorno alle 4 del mattino, sorprendendo nel sonno i 3 occupanti dell’abitazione: due donne e un uomo, tutti trasportati dal personale del 118 all’ospedale per accertamenti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco: la 7A del distaccamento di Macomer e la 5A da Cuglieri. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa dell’intensità del rogo, che ha causato gravi danni strutturali all’intero appartamento.

Al momento i pompieri stanno completando le operazioni di bonifica, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Sul luogo anche i Carabinieri delle stazioni di Silanus e Bosa, che stanno collaborando con i Vigili del fuoco per fare luce sull’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it