Applausi convinti, due bis e la sensazione di aver assistito a un evento straordinario: è stato un successo il Concerto inaugurale della Stagione lirica 2022 andato in scena ieri al Teatro Comunale di Sassari.

Gli ingredienti per una grande serata c’erano tutti: l’Orchestra dell’Ente, un direttore di grande esperienza come Sergio Alapont e il talento della violinista Anna Tifu, che ha stregato il pubblico sassarese concedendo ben due apprezzatissimi bis.

Il successo è stato dovuto sia al talento virtuosistico di Anna Tifu e sia al programma, che visto l’esibizione della sesta Sinfonia op. 68 di Ludwig van Beethoven, l’interpretazione del Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 77 di Johannes Brahms, il IV movimento dalla Sonata n. 2 “Le furie” di Eugène Ysaÿe e l’Adagio dalla Sonata n. 1 di Bach per violino solo.

La Satgione lirica andrà avanti con quattro perle che attraversano la storia del melodramma a cavallo di due secoli: da Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart (14-16 ottobre) a Gianni Schicchi di Giacomo Puccini (22-23 ottobre), passando per Don Pasquale di Gaetano Donizetti (11-13 novembre) e La Traviata di Giuseppe Verdi (2-4 dicembre).