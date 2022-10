È l’unica donna presente tra le rappresentanze locali, sindaci e assessori, arrivati da tutta l’Isola fino a Cagliari per supportare la manifestazione organizzata dai pastori sardi questa mattina in via Roma, di fronte al Consiglio regionale. Camilla Mulas è l’assessora alle Politiche Sociali, Allevamento, Agricoltura e Pastorizia di Villaputzu.

Nonostante la sua giovane età, conosce benissimo la situazione del settore agropastorale in Sardegna, perché lo respira fin da quando era bambina. “Mio nonno faceva il pastore, così come mio padre e mio fratello, per questo da più di due anni mi sto occupando della questione anche a livello politico”, racconta l’assessora Mulas.

Una battaglia, questa, che la riguarda da vicino. “Sono sempre scesa in piazza insieme agli allevatori e continuerò a farlo per sostenerli, per combattere e dar loro dignità”, continua l’assessora di Villaputzu.

“Oggi siamo qui perché il nostro comparto, che è un comparto trainante per la nostra economia, da troppo tempo non viene ascoltato”, spiega Mulas. “I prezzi dei prodotti sono rimasti fermi a dieci anni fa e non è più sostenibile portare avanti una politica simile”, conclude.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it