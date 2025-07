Tragico incidente a Macomer, morto il camionista: aveva 48 anni

È deceduto in ospedale l’autista del tir che questa mattina si è ribaltato sulla Strada Statale 131, nei pressi del bivio di Mulargia, all’altezza dello snodo di Campeda. La vittima, un uomo di 48 anni, Filippo Ionta, impiegato presso un’azienda di Latina, ha perso la vita a seguito dell’incidente.

Il mezzo pesante, per ragioni ancora da accertare, ha sbandato intorno alle 10 di questa mattina, invadendo la corsia. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, il personale dell’Anas e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nelle delicate fasi di recupero del tir, con l’ausilio di un’autogru inviata dal Comando di Oristano.

