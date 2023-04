Fumata nera tra la Glencore e il Governo sulla crisi Portovesme Srl. L’azienda ha confermato di non avere alcuna intenzione di riavviare la produzione.

“Il problema non è solamente il costo dell’energia, quanto la necessità per il gruppo Glencore di mettere in campo un progetto di riconversione che vada verso l’economia circolare. Noi siamo pronti ad aiutarli, ma occorrono garanzie per i lavoratori. Che al momento non ci sono”.

Lo ha dichiarato Fausta Bergamotto, sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A questo proposito, il governatore Christian Solinas ha espresso il suo disappunto. “Esprimo profonda delusione e preoccupazione per l’intransigenza mostrata da Glencore. Per noi può esserci un solo esito possibile: il mantenimento delle attività e di tutti i livelli occupazionali fino all’avvio di un processo di riconversione industriale”.

