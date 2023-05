Sono stati individuati dopo 80 anni di ricerche i resti del peschereccio Sogliola, al largo dell’isola dell’Asinara.

Il peschereccio era stato colpito e affondato da 45 colpi di cannone dal sommergibile inglese HMS Safari il 2 maggio del 1943. Si trovava nell’area ovest delle acque dell’Asinara, mentre era in uso per il trasporto di mezzi militari dalla Regia Marina Italiana. Da allora, le vicende e l’affondamento del Sogliola hanno colorato i racconti di molti pescatori locali, ma non era mai stato ritrovato.

Fino ad alcuni giorni fa, quando Alessandro Masala, sub istruttore esperto e apneista, ha ricevuto un segnale di una massa non identificata dal sonar.

A seguito di alcune immersioni in apnea, è arrivata la conferma tanto attesa: adagiato su un fondale di circa 50 metri, c’era proprio il Sogliola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it