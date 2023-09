Abbracci, lacrime e tanti applausi per l’ultima gara in carriera di Gigi Datome. Il cestista sardo ha chiuso amaramente con una sconfitta contro la Slovenia ai mondiali di basket.

Per lui ora si apre la porta di un ruolo dirigenziale nell’Olimpia Milano. Al fianco continuerà a supportare il basket gallurese e a scrivere libri.

In carriera ha conquistato tre campionati italiani, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. All’estero ha vinto tre campionati turchi, coppe turche e tre coppe del presidente. In ogni occasione è stato premiato come Mvp del torneo.

Dal 2013 al 2015 ha giocato in Nba. Esperienza poco fortunata: né con i Detroit Pistons e né con i Boston Celtics è riuscito a lasciare il segno. Nel 2016 però ha conquistato una Eurolega, la massima competizione europea per club, con il Fenerbahce.

Nel futuro potrebbe esserci anche una candidatura. Da tempo si fa il nome di Datome come prossimo presidente della Fip (Federazione Italiana pallacanestro), con una larga schiera di possibili sponsor per un rinnovamento del basket in Italia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it