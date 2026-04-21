Tragico incidente sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara: ciclista di 80 anni muore dopo essere stato investito da un’auto

Tragedia sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara, ciclista perde la vita

Tragedia nel primo pomeriggio lungo la statale 128, nel tratto che collega Sorgono a Tonara. Intorno alle 14, un ciclista di 80 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo è stato travolto da una Fiat Panda condotta da un 90enne del posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, però, per il ciclista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

I rilievi sono affidati ai Carabinieri di Tonara, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.

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