“Welcome. Working for refugee integration” è il progetto attraverso il quale, dal 2017, l’UNHCR, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e Confindustria, premia con un logo le imprese che si impegnano per favorire percorsi virtuosi di integrazione lavorativa dei rifugiati.

Il Premio, che valorizza l’impegno del mondo delle imprese nei confronti dei rifugiati e che, ormai, rappresenta un vero e proprio programma di inclusione lavorativa, è stato presentato stamane alla stampa, nella sede cagliaritana della Fondazione di Sardegna, dall’assessora del Lavoro, Ada Lai, dal presidente di Confindustria regionale, Maurizio De Pascale, e dal capo ufficio UNHCR Milano, Marcello Rossoni.

Un’ecosistema che partendo dal premio Welcome e We Welcome, ha creato negli anni una rete di sostegno tra le istituzioni, le imprese e le associazioni, WelcomeNet, fornendo supporto alle imprese per l’inclusione dei rifugiati con una piattaforma, Welcome In-one-click, per la digitalizzazione dei servizi in cui le aziende possono presentare le offerte di lavoro e i rifugiati possono caricare i loro profili.

“L’inclusione sociale e lavorativa è un diritto fondamentale da tutelare – dichiara Lai – in particolare per le categorie più fragili come i rifugiati. La Regione Sardegna sostiene l’integrazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, attraverso interventi come questo, previsto dal nostro piano annuale per l’immigrazione 2023. Inclusione, sostenibilità e integrazione – sottolinea l’assessora del Lavoro – sono valori importanti che dobbiamo mettere in pratica e principi imprescindibili per la progettazione europea. L’immigrazione non è un problema, la grande sfida è l’integrazione. In questo contesto il lavoro e la formazione sono una leva decisiva per favorire il processo di integrazione e la crescita sociale. Questo premio – conclude – ha un’importanza valoriale per far capire al mondo delle imprese che la diversità è una ricchezza, gli scambi culturali aumentano la produttività e creano una cultura più aperta e positiva”.

Nel progetto Welcome dell’edizione 2022 sono state premiate a livello nazionale 167 aziende presenti in 17 regioni italiane, ma nessuna azienda sarda.

