Estate d’ottobre, con caldo, sole e temperature estive: è quello che prevede il meteo per le prossime due settimane.

Tutto dovuto all’anticiclone africano ribattezzato Apollo, che senza particolari disturbi fino a metà mese sosterà sull’Italia e sulla Sardegna.

Mare e spiagge già cominciano affollarsi e nel weekend chi potrà non rinuncerà a prendere il sole di ottobre. In aumento anche gli arrivi negli aeroporti di turisti e visitatori attratti dalla Sardegna in questo periodo dell’anno.

