Fermati due nigeriani, che sarebbero coinvolti nella sparatoria avvenuta oggi alle 13 circa in via San Donato, in pieno centro a Sassari.

Sono sei i colpi di arma da fuoco esplosi per cause ancora da accertare. Dopo la sparatoria ci sarebbe stato un inseguimento tra i vicoli della zona che è stata blindata.

Non risulta al momento alcun ferito.

Sul posto presente la Polizia di Stato con mitra e giubbotto antiproiettile, la Polizia Locale e i carabinieri.

Le forze dell’ordine son state allertate dai residenti.

Soltanto nella giornata di ieri, un gruppo di extracomunitari si è reso protagonista di una rissa a colpi di machete, sempre in centro città. I due fatti potrebbero essere collegati.

