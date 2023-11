“Mi sono innamorata quest’estate. Pazzamente. Ha novantun anni. Dieci più di me”. La pluripremiata autrice sassarese Bianca Pitzorno si confessa in un’intervista a tutto tondo al Corriere della Sera.

Classe 1942, la scrittrice di romanzi per ragazzi di grande successo, come “La casa sull’albero” (1985) e “Ascolta il mio cuore” (1991), non vuole fare il nome ma chiede di scriverlo. In ogni caso, gli indizi che lascia sono più che eloquenti: “È un noto neuropsichiatra, carriera in California, ora tornato in Sardegna. Studia la memoria delle lumache, hanno le loro madeleine anche loro”. Si tratta di Gian Luigi Gessa, noto professionista cagliaritano e farmacologo di fama internazionale.

Quando le chiedono se stiano insieme, risponde: “Ma no, non ci siamo mai parlati. Abbiamo ricevuto insieme l’onorificenza di Custos Civitatis”.

Fatto sta che il dottore isolano ha lasciato il segno nel cuore di Pitzorno, e i più curiosi attendono già i prossimi sviluppi.

