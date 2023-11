Era il 2020 e durante il programma Porta a Porta, Carlo Calenda faceva i complimenti ad Alessandra Todde. Tre anni dopo, annuncia di non aver alcuna intenzione di sostenere la candidatura dell’esponente dei 5 Stelle alle elezioni Regionali sarde.

Un passo indietro per il leader di Azione, che tre anni fa da Bruno Vespa sembrava convinto delle qualità politiche dell’esponente sarda.

“Oggi ho fatto i complimenti alla sottosegretaria Todde, che è dei 5 Stelle e sta allo Sviluppo Economico. Ha gestito una crisi che si era riaperta dopo che l’avevo gestita io. La sta gestendo bene. Non è la prima volta, è dei 5 Stelle. È brava! E glielo dico. E non mi importa niente se sta nei 5 Stelle e sta all’opposizione. Perché dobbiamo fare la politica come degli adolescenti?“.

Oggi la Todde non riscontra più il gradimento di Calenda. Che a mezzo stampa ha fatto sapere il suo no. “Alleanze guidate da un Cinque Stelle non riusciamo a sostenerle perché il M5S si è dimostrato una forza incapace di governare“, ha dichiarato.

Si rafforzano intanto le indiscrezioni che vorrebbero Azione in trattative col Grande Centro per una alleanza alle Regionali 2024.

