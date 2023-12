È finito ai domiciliari l’uomo accusato di due furti con strappo avvenuti lo scorso ottobre ai danni di una 60enne e di una 67enne, residenti a Monserrato.

Dalle indagini dei carabinieri della locale Stazione è emerso che il primo furto era stato perpetrato in via del Redentore, all’incrocio con via Sorgono; il secondo, sempre in orari serali, nella stessa zona.

I militari avevano fermato un uomo che indossava abiti compatibili con quelli descritti dalla prima vittima. Dopodiché, sono state visionate le immagini della videosorveglianza comunale che ha permesso di ricostruire i movimenti dell’arrestato.

