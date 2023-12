Il Comune di Monserrato ha deciso di utilizzare i fondi ricavati dall’avanzo, 3 milioni e mezzo di euro, per installare uno schermo, sul quale potranno scorrere inserzioni pubblicitarie dei negozi.

L’idea è stata accolta con ironia e con molte polemiche. Contro il sindaco Tomaso Locci si è espressa Tiziana Mori, candidata alle elezioni amministrative del 2024.

“Credevo di averle viste e sentite tutte, ma evidentemente la mia immaginazione non è pari a quella del Sindaco uscente Locci. Con tutti i problemi che ha Monserrato tra cui tanto per ricordarne alcuni, le strade dissestate, sporcizia ovunque, mancanza di servizi sanitari, assenza cronica di parcheggi, barriere architettoniche ovunque, si pensa ad un maxi schermo per far credere che così il commercio agonizzante risorga. È un uso vergognoso dei soldi pubblici”.

