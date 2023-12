Domenica 25 febbraio o domenica 3 marzo. Restano queste le date più probabili per le elezioni Regionali del 2024, nonostante negli ultimi giorni fossero circolate le voci di un possibile anticipo addirittura a fine gennaio.

“Ne abbiamo parlato di recente in Giunta e, oggi come oggi, quella più probabile continua essere l’ultima domenica di febbraio” ha dichiarato il presidente del Psd’Az Antonio Moro

Il 25 febbraio è la prima domenica successiva alla scadenza naturale della legislatura, data che comunque permetterebbe anche una certa elasticità nelle tempistiche della campagna elettorale. Il 3 marzo è invece la domenica successiva e resta al momento l’opzione secondaria.

Se confermata la data di febbraio, Solinas dovrà firmare il decreto entro l’11 gennaio e i simboli dei partiti dovranno essere presentati in Corte d’appello a Cagliari entro il 15. Per le liste invece ci sarebbe tempo fino al 22, mentre per le candidature alla presidenza la deadline è il 25 gennaio. Tutto spostato di una settimana in caso di elezioni al 3 marzo.

