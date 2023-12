Niente ticket online per il concerto di Capodanno di Marco Mengoni che si terrà alla Fiera di Cagliari.

Durante la riunione tenutasi questa mattina in Prefettura – presenti il sindaco Paolo Truzzu, l’ente Fiera e la Polizia locale – si è deciso di fissare la capienza di spettatori a 29mila.

Chiunque potrà prenotare il pass, nominativo e non cedibile, ma la selezione verrà fatta ai cancelli con apertura alle 18: una volta raggiunta la quota massima, l’ingresso verrà chiuso.

Per garantire a tutti di poter godersi lo spettacolo, si sta pensando di allestire un maxi schermo, sempre all’interno della Fiera.

“Presto daremo il via alle prenotazioni” ha confermato il sindaco cagliaritano, che ha aggiunto: “Siamo convinti che possano essere accontentati tutti perché non si prevede che arrivino più di 30mila persone”.

Per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità, verrà seguito lo stesso piano utilizzato per il concertone di Vasco Rossi del giugno 2019: viale Diaz verrà chiusa, Tra l’Amsicora e piazza dei Centomila, così come viale Ferrara. Entrambe a partire dalle 16 del 31 dicembre.

