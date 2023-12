Quasi un anno dopo dal rischio crollo, la strada di via Dettori a Cagliari è ancora bloccata dai lavori. Che si svolgono a ondate e non hanno ancora risolto il problema. Anche perché per una adeguata risoluzione servirebbero almeno 50 milioni di euro.

A tal proposito si sono espressi i commercianti de luogo. La cui pazienza è terminata, come dimostra uno striscione piazzato su una delle recinzioni disposte per i lavori.

Il messaggio è molto chiaro ed è andato virale in poco tempo sui social. “Via Dettori, solo prese per il c… Stiamo facendo la fame, buon Natale. I commercianti”.

Non è detto che la protesta non si allarghi nei prossimi giorni, in concomitanza con l’anniversario.

