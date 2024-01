“Sono rimasta molto colpita dal caso Zuncheddu e dal numero di questi casi. In Italia sono in media mille le vittime di ingiusta detenzione ogni anno. Bisogna intervenire”. Lo ha detto la Premier, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è svolta oggi alla Camera.

Beniamino Zuncheddu è stato infatti protagonista di una delicata vicenda giudiziaria dove, dopo essere stato in carcere per 32 anni per il reato di omicidio nella strage di Sinnai, ha visto riaprire il procedimento per le tante falle emerse nell’accusa.

