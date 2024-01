Dopo le polemiche per l’assenza ai funerali di Gigi Riva, è la stessa famiglia di Rombo di Tuono a chiarire che Nicolò Barella non ha affatto dimenticato l’affetto che li legava.

“Grazie Nicolò Barella, sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto” ha scritto Nicola Riva sui social.

Il figlio dell’eroe rossoblù scaccia dunque le malelingue che, soprattutto sui social, avevano attaccato duramente Barella sia per la festa a Riyad la sera della morte che per la mancata presenza ai funerali.

