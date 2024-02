Un bandito, tra coloro che hanno assaltato il portavalori a Siligo, potrebbe essere ferito. È quanto emerge dalle indagini delle forze dell’ordine in base alle immagini e alle testimonianze.

Stamattina all’alba gli agenti della Squadra mobile di Sassari, coadiuvati dalle sezioni di altre questure dell’Isola, hanno eseguito perquisizioni in tutta la Sardegna. In particolare in diverse case riconducibili a persone sospettate di essere legate al commando.

Focus anche negli ospedali: durante l’assalto, uno dei banditi è stato visto zoppicare. È possibile che abbia dovuto chiedere delle cure.

