Nei giorni scorsi, l’allarme rosso era stato lanciato dal cantante Fedez attraverso i suoi profili social: in Italia mancano i farmaci salvavita. La conferma è arrivata dai dati dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). Per questo motivo è stata effettuata una interrogazione parlamentare da parte del Partito Democratico.

Sono circa 3.500 i prodotti carenti. Le motivazioni sono diverse: discontinuità di fornitura, problemi produttivi, interruzioni temporanee nella catena distributiva. Per alcuni farmaci di uso comune, la mancanza viene supplita da altri farmaci alternativi. Per molti altri però, l’alternativa non è presente.

Si tratta, chiaramente, di un problema globale. Solo nel 2023, nel 65 per cento dei Paesi del mondo la situazione è peggiorata.

Ne fa le spese anche la Sardegna, dove da mesi si vive una vera e propria emergenza. Con una carenza di farmaci che si allunga di giorno in giorno, coinvolgendo soprattutto quelli necessari per curare patologie che agiscono sul sistema nervoso centrale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it