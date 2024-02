Serata delle cover al Festival di Sanremo 2024: sul palco ci saranno anche Mahmood e i Tenores di Bitti. Reinterpreteranno “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla.

Mahmood ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha raccontato l’attesa della serata. “A l’intennese su cantu de sa zicala” ha scritto in un post. E in una storia, i Tenores hanno invitato a votare il numero “dechenove”.

Il giornalista Andrea Conti de Il Fatto Quotidiano intanto svela: “L’omaggio a Lucio Dalla di Mahmood davvero intenso e vibrante e con il coro sardo fa volare una canzone meravigliosa”.

L’uscita sul palco è prevista per le 00:09.

