Con lo striscione “Cessate il fuoco, pace!” che da oggi domina sulla facciata dell’Università di Sassari, viene inaugurato nella città del nord Sardegna il secondo venerdì dedicato alla pace e alla richiesta di cessazione dei conflitti che alimentano le guerre.

La richiesta è anche un inno di speranza per ricordare a ognuna e ognuno che la pace e i diritti ritrovano vigore e linfa in azioni simboliche come questa.

Le associazioni, registrano, quindi, non solo l’interesse mostrato dall’Università di Sassari per i temi che attengono il rispetto dei fondamentali diritti umani, ma soprattutto la ricaduta che questa adesione riveste nello scuotere la sensibilità delle persone.

“Accogliendo la proposta delle associazioni sassaresi, esprimo grande preoccupazione per il continuo moltiplicarsi di nuovi teatri di guerra e auspico che il dialogo tra le forze diplomatiche metta in atto al più presto un piano di pace che ponga fine a ogni forma di violenza” ha commentato il Rettore, Gavino Mariotti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it