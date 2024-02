Ventimila euro per le sterilizzazioni di cani e gatti in città, con la possibilità di incrementare la cifra di altri 10 mila euro in caso di ulteriori richieste. È questo l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena per la Campagna di Sterilizzazioni 2024, denominata “Progetto Quartu”.

Riguarda cani e gatti di proprietà, pastorali e colonie feline non riconosciute, che come negli anni precedenti sarà affidata all’Associazione Effetto Palla Odv, promotrice dell’iniziativa.

Fra le novità di quest’anno vi è l’inclusione dei cani adulti maschi degli ovili all’interno della campagna di sterilizzazioni. Gli interventi chirurgici saranno effettuati in strutture territoriali già identificate e che abbiano partecipato alle campagne precedenti.

Importante obiettivo del progetto è quello di avere una visione completa del numero dei gatti che fanno parte effettivamente delle colonie non riconosciute nel territorio di Quartu Sant’Elena e la loro collocazione, la microchippatura e il monitoraggio dei cani, sia di proprietà che pastorali.

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo presente sul sito internet del Comune di Quartu e potrà essere inviata, esclusivamente via mail, all’indirizzo progettoquartu@effettopallaonlus.it a partire dal 1° marzo 2024.

