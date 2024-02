È arrivato anche Nichi Vendola in Sardegna per sostenere Alessandra Todde. Un sostegno che il presidente di Sinistra Italiana sta portando in giro per l’isola, visitando i luoghi simbolo dei paesi dell’interno.

“Alessandra Todde è vera novità, importante, positiva. È una candidata che può fare la differenza. La Sardegna ha diritto a dare un giudizio compiuto sul peggior governo regionale d’Italia, quello di Solinas. Credo che ci sia una gigantesca questione sociale, che è davanti agli occhi di tutti. Aggravata dall’implosione del sistema sanitario”.

L’ex presidente della Regione Puglia si dice dispiaciuto però per la scelta di Renato Soru di andare per conto proprio. “Mi dispiace la decisione di Soru. Ho sofferto molto quando perse tanti anni fa. Ma nella vita serve sempre fare un passo indietro in modo che collettivamente si possano fare 2 passi in avanti. Nel momento in cui la sfida è tra Truzzu e la Todde, bisogna sapere qual è il voto che è necessario”.

Per Vendola, queste elezioni sono l’occasione per una rivincita. “La Sardegna deve smettere di essere una terra da depredare. Ha risorse, umanità e cultura straordinarie. Anche se Truzzu non le considera tali”.

