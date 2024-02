Soru è il miglior alleato di Truzzu? Le parole di Matteo Salvini, che ha applaudito lo strappo con il centrosinistra, sono per Alessandra Todde la testimonianza di una unità d’intenti col leader della Coalizione Sarda.

“Non si è mai visto un leader nazionale scomodarsi a venire in Sardegna per fare un così esplicito endorsement ad un avversario politico. Quindi, anche dalle affermazioni di Salvini, si capisce chiaramente che Soru non è un avversario di Truzzu ma il suo migliore alleato”.



Quindi un messaggio al leader della Lega. “Caro Salvini, ti devo dare ragione: votare per Truzzu è una scelta davvero coraggiosa. Ci vuole coraggio per non avere paura del colpo di grazia che darebbe alla Sardegna”.

