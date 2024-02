Quando i politici si presentano al mercato per incontrare la gente comune può succedere di tutto. C’è chi accoglie con favore la visita e ne approfitta per qualche selfie, ma c’è anche chi non aspettava altro per urlare in faccia ai potenti il proprio malcontento.

Questo è successo a Matteo Salvini ed Elly Schlein, i due leader nazionali che hanno scelto di visitare il mercato di via Quirra. Per il numero uno della Lega questa mattina si è levata qualche voce che ricordava la parentesi del Carroccio sotto la guida di Bossi. “Ora non puzziamo più, adesso profumiamo” gli hanno urlato.

Più tesa ieri la visita di Schlein, attaccata verbalmente da una donna che faccia a faccia le ha detto: “Ma vada a lavorare come ho fatto io 25 anni in un’impresa di pulizie per 500 euro al mese”. Reazione composta della segretaria del Pd che non ha voluto replicare.

