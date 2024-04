“Esprimo la più sentita vicinanza alle famiglie per questa tremenda tragedia”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, per la morte dei due giovanissimi, Patrick Zola e Ythan Romano, in seguito al crollo del solaio di una casa abbandonata a Nuoro.

­“Di fronte a questo dolore non ci sono parole. Solo silenzio e sostegno alle famiglie. Da presidente porto l’abbraccio stretto di tutta la Sardegna”, ha concluso la governatrice sarda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it