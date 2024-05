Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Oggi Sant’Efisio torna a Cagliari, nella chiesetta di Stampace, per confermare che il voto nei confronti del martire è stato sciolto.

Ad annunciarlo all’amministrazione sarà l’Alter Nos, Giovanni Ena.

In giornata, il simulacro di Sant’Efisio attraverserà Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Villa d’Orri, Su Loi e Maddalena Spiaggia a Capoterra. Poi sarà la volta di Giorgino, dove avverrà il cambio d’abito e di cocchio, per tornare finalmente in centro a Cagliari entro la mezzanotte.

