Arrestato a Quartu in flagranza di reato un giovane di 32 anni per furto di un motociclo.

L’arrestato, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della locale Stazione in via Manara mentre si trovava in possesso di un motociclo Honda SH appena rubato dal cortile di un’abitazione.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando i militari hanno colto in flagranza il 32enne, insieme ad altri individui che sono riusciti a dileguarsi. Il motociclo, di proprietà di un residente di Quartu, è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato è stato tradotto presso il suo domicilio, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

