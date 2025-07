Cagliari, Pisacane traccia la via: “Lavoro, identità e spirito di squadra”

Nel corso del secondo giorno di ritiro, che si sta svolgendo a Ponte Di Legno/Tonale, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha rilasciato un’intervista ai microfoni del club.

Alla base della sua filosofia ci sono tre concetti: “Lavoro, identità e spirito di squadra. Tre concetti che devono rappresentarci, portandoci a lasciare traccia del nostro cammino, che è appena iniziato, andando a costruire un progetto significativo come è volontà comune”.

“Personalmente – ha proseguito il tecnico – penso di dovere ancora una volta sovvertire il pronostico, nel senso che devo dimostrare di meritare questa opportunità e questa responsabilità. Lavorare con un allenatore che è stato scelto, come nel mio caso, per una nuova sfida di tutto il Club, è sicuramente stimolante per tutti coloro i quali lavorano con me, sanno che voglio restituire un po’ di ciò che la città e la Società mi ha dato, questo deve essere carburante per il nostro quotidiano”.

