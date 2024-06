Dramma per una nuova attività a Gavoi. Questa notte intorno a mezzanotte un incendio ha ridotto in cenere un agriturismo in località Tuluschene. L’attività era prossima all’inaugurazione.

Le fiamme hanno coinvolto l’intero stabile di due piani e i Vigili del fuoco hanno spento l’incendio con parecchie difficoltà, grazie anche all’ausiolio di un’autobotte.

Le operazioni di estinzione e bonifica si sono concluse intorno alle 3.30 circa. Subito le indagini della Polizia, coadiuvata dalla Scientifica in collaborazione con i Vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe, con tutta probabilità, di un incendio appiccato volontariamente.

