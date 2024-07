Ha dato la sua versione dei fatti Francesco Corsiglia, uno dei quattro ragazzi accusati di stupro per i fatti avvenuti nel luglio del 2019 in una villa di proprietà della famiglia Grillo. Con lui sono accusati anche Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauriada. Il pm, i legali di parte civile e della difesa hanno interrogato Corsiglia ieri in Tribunale a Tempio, con il giovane che ha dato la sua versione dei fatti, negando tra le altre cose l’aver fatto uso di cocaina.

Il ragazzo ha smentito la ricostruzione fatta dalla presunta vittima, difesa dall’avvocato Giulia Buongiorno che a margine dell’udienza ha dichiarato di trovare “molti punti oscuri” nella descrizione dei fatti del giovane. Soddisfatti invece i legali di Corsiglia, Gennaro Velle e Antonella Cuccureddu. Il processo riprenderà il 23 settembre.

