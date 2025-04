L’ironia di Max Giusti arriva in Sardegna, ieri tappa a Cagliari

Il comico Max Giusti è in Sardegna per delle tappe del suo tour: ieri è stato a Cagliari, dove si è goduto l'abbraccio del pubblico sardo e l'aria del Poetto

Una serata di risate ieri all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari. Mattatore sul palco il comico Max Giusti, giunto in Sardegna per due tappe del suo tour. La prima, il 25 aprile, ha toccato il capoluogo isolano tra gag, battute pungenti e le sue esilaranti imitazioni.

Giusti è stato anche al Poetto per qualche ora prima di godersi la standing ovation del pubblico sardo, a cui è da sempre legatissimi per via delle origini della sua famiglia. Sua madre infatti è di Norbello, così come diversi altri parenti.

