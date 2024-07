Un cumulo di rifiuti, una discarica a cielo aperto: è quanto denuncia Sandra Orrù in rappresentanza dei residenti del quartiere Marina a Cagliari.

Le immagini parlano da sole: carta, cartone, e rifiuti di ogni genere addossati ai bidoni della spazzatura. Con impossibilità di usufruire del parcheggio per disabili.

“Non sappiamo chi dobbiamo ringraziare per questo scempio, se chi usa il nostro Quartiere come discarica o chi deve controllare affinché ciò non accada! Noi non siamo più in grado di reggere uno scempio del genere. Due anni fa erano state poste le telecamere e un po’ di ordine era stato ristabilito. Adesso siamo mesi che segnaliamo e non succede niente”.

Orrù si rivolge alla neo assessora Luisa Giua Marassi, con l’auspicio che prenda in mano la situazione.

“È una vergogna tollerare questo sconcio, sia per l’igiene che per il decoro. Ed è un affronto verso chi ogni giorno rispetta le regole del corretto conferimento dei rifiuti. Per non parlare dell’impossibilità di utilizzare il parcheggio per disabili”.

