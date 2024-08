Sangue nella notte a Santa Giusta. Un uomo di 44 anni è stato ucciso a fucilate dopo una lite furibonda in via Dante. Il movente dell’omicidio è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri che indagano sull’accaduto.

La vittima, colpita a morte, si è accasciata a terra in strada e all’arrivo dei soccorsi non c’era già più niente da fare. Il colpevole si è costituito poco dopo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it